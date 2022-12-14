كشف مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، الدكتور محمد النمشان، عن الحالة الصحية للتوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة.

وقال الدكتور النمشان لقناة «العربية»، اليوم، إن الوضع الصحي للتوأم النيجري مستقر، وعلاماتهما الحيوية «ممتازة».

وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من الفحوصات الطبية لهما، سواء سريرية أو تحاليل أو أشعة.

وأضاف مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي، إنه خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ستكتمل هذه الفحوصات، وبعدها يجتمع الفريق المعالج لحسم قرار الفصل وموعده.