حذر محمد الرشيدي خبير الأمن السيبراني، من ميزة جديدة في تطبيق سناب شات، تخترق الصور والخصوصية.

وقال الرشيدي خلال برنامج “سيدتي”: “الميزة الجديدة في سناب شات Screenshop تتيح للشركة الدخول للملف الخاص بالصور وهذا أمر خطير جدا”.

وأضاف: “ومن خلالها يتم الاطلاع على الملابس التي يرتديها المستخدمون ثم يبدأ يقترح أشياء قريبة من هذه الملابس، وتعتبر هذه ميزة خطيرة”.