حذر محمد الرشيدي خبير الأمن السيبراني، من ميزة جديدة في تطبيق سناب شات، تخترق الصور والخصوصية.
وقال الرشيدي خلال برنامج “سيدتي”: “الميزة الجديدة في سناب شات Screenshop تتيح للشركة الدخول للملف الخاص بالصور وهذا أمر خطير جدا”.
وأضاف: “ومن خلالها يتم الاطلاع على الملابس التي يرتديها المستخدمون ثم يبدأ يقترح أشياء قريبة من هذه الملابس، وتعتبر هذه ميزة خطيرة”.
مختص يحذر من ميزة جديدة في السناب تخترق الصور والخصوصية ..
محمد الرشيدي – خبير الأمن السيبراني: الميزة الجديدة في سناب شات Screenshop تتيح للشركة الدخول للملف الخاص بالصور وهذا أمر خطير جدا @MohammadTips#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Uyw94vBolQ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 14, 2022
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