ذكرت دراسة جديدة في الولايات المتحدة أن “السيلوليت” قد يحمي من الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة أوغوستا بولاية جورجيا، إلى أن النساء اللاتي يعانين من تجمع الدهون حول منطقة الفخذ والأرداف، قد يتمتعن بحماية إضافية ضد مرض الزهايمر والسكتات الدماغية.

وفي الاختبارات التي أُجريت على الفئران، كشف الباحثون أن الدهون تحت الجلد التي تُسبب “السيلوليت” تحمي من الالتهابات المسببة لبعض الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.

وذكر الباحثون أيضًا أن إناث الفئران اللاتي لديهن مستويات عالية من “السيلوليت”، كانت لديهن مستويات أقل من التهاب الدماغ مقارنة بالذكور، وعندما تم إجراء شفط دهون لهذه الإناث، ارتفعت مستويات الالتهاب لديهن، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.