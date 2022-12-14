قال حسين آل عماد، استشاري الطب النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، أن هناك 4 أنواع للعنف قد تتعرض لها المرأة خاصة من شريك الحياة الحالي أو السابق، وهي العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف العاطفي أو المشاعري، أو الملاحقة والتتبع.

ولفت إلى أن الدراسات والإحصاءات الأمريكية أثبتت أن كل سيدة من كل 3 سيدات يتعرضن للعنف، وكل رجل من 4 رجال يتعرضون للعنف.

وأوضح الآثار السلبية التي تحدث نتيجة العنف، وهي تتمثل في الاكتئاب، واضطرب الكرب ما بعد الصدمة، أو الرهاب الاجتماعي، بجانب الأضرار الجسدية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن المرض النفسي عادة عبارة عن اضطراب نفسي في السلوك أو الأفكار والعواطف يعيق الشخص عن ممارسة حياته، وهذا أمر مختلف عن الانفعال والعنف.

وأضاف أن المريض النفسي أكثر عرضة لأن يكون ضحية للعنف من غيره، مضيفا أن العنف قد يكون لفظي أو جسدي.

د. حسين آل عماد – استشاري الطب النفسي والعلاج المعرفي السلوكي: المرض النفسي عادة عبارة عن اضطراب في السلوك أو الأفكار والعواطف يعيق الشخص عن ممارسة حياته، وهذا أمر مختلف عن الانفعال والعنف @Drhussainalemad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bWF34Y8BRk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 14, 2022

1 من بين كل 3 سيدات تتعرض للعنف .. د. حسين آل عماد – استشاري الطب النفسي والعلاج المعرفي السلوكي: هناك أربعة أنواع للعنف خاصة من شريك الحياة الحالي أو السابق.. وهذه أبرز نتائجها النفسية @Drhussainalemad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3ze69U11JG — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 14, 2022