أصيب شاب صيني بشلل في الوجه، وذلك بعد أن قضى بضع ليال بلا نوم من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم.

وكان الشاب “كاو” البالغ من العمر 26 عاما قد عزم على متابعة جميع مباريات المونديال، وحرم نفسه من أجل هذه المتابعة.

وظل يشاهد المباريات لمدة أسبوع ولم ينم سوى ساعتين فقط، وشعر بعدها بالتعب الشديد، لكنه لم يهتم للأمر كثيرًا ولكن بعد فترة لم تتحسن حالته وأثرت على عمله.

وشعر الشاب باعوجاج في شفتيه، وأصبح غير قادر على تحريك جفنيه، وعندما ذهب للمستشفى اكتشف أنه أصيب بشلل في الوجه مع ضرورة الخضوع لعلاج مُخصص للتخفيف من الأعراض.

وأكد له الأطباء أن قلة النوم لفترة طويلة بالإضافة إلى الطقس البارد، تسببت في إصابته بالشلل.