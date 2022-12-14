أكدت خبيرة التغذية، رويدا إدريس، عدم وجود أي طعام يسبب السرطان أو السكري أو أي أمراض طالما لم يكن هناك إفراط في تناوله.

وأضافت أن مدة صلاحية الخبز المصنع محليا داخل المملكة 3 أيام، وهذا يدل على أنه خالي من الإضافات، لافتا إلى أن البعض يضيف القهوة أو الكاكاو لمنح الخبز لونه البني، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشارت إلى أن الخبز لا يسبب مرض السكري طالما لا يوجد إفراط في تناوله، ولا توجد عوامل تزيد من مخاطر إصابة الفرد بالمرض مثل العامل الوراثي أو قلة الحركة أو السمنة أو مشاكل نفسية أو اكتئاب، مؤكدة أن الحالة النفسية قد تؤدي لإصابة الفرد بالسكري.

"الخضيري": الخبز مليء بالمضافات الصناعية وهي من أسباب انتشار مرض السكري ..

تعليق خبيرة التغذية د. رويدا إدريس@dr_rowaidah#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VkX7yFMB8q — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 14, 2022