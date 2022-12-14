طرحت شركة مرسول وظائف شاغرة لحملة الثانوية العام فأعلى بمدينة الرياض، بمسمى مُمثل خدمة العملاء، ومُساعد تنفيذي.

واشترطت على المتقدم لوظيفة مُمثل خدمة العملاء أن يكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس، ومهارات اللغة الإنجليزية الأساسية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

كما اشترطت على المتقدم لوظيفة مُساعد تنفيذي إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت أوفيس، وخبرة كمساعد تنفيذي أو وظيفة مماثلة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــا