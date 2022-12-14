ظهر في الأيام القليلة الماضية أحد الأشخاص في مسجد الحسين بمصر، والذي يشبه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وروى شبيه الشعراوي واسمه “عبد المنعم أبو عطية”، المواقف التي تعرض لها بسبب الشبه بينه وبين الشيخ الراحل.

وأوضح أنه بعد وفاة الشيخ الشعراوي، عندما يتردد على أي جهة حكومية لقضاء معاملة خاصة به، يقوم الموظفون بتسهيل الأمر له، اعتقادا منهم أنه أحد أبناء الداعية الراحل، بحسب العربية.نت.

وأشار إلى أنه ذات مرة كان يشارك في إحياء الذكرى الثالثة لوفاته في أحد المساجد بحضور أقارب الداعية الراحل، وقدمه أحد الصحافيين ليلقي كلمة، وفور صعوده لإلقائها اندهش أقارب الشيخ، وأصيبوا بالذهول والدهشة.