أدلى المغربي إلياس شاعر في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء المغرب وفرنسا في نصف النهائي بتصريحات مثيرة حول مدربه وليد الركراكي.

وأشاد شاعر بمدربه الذي كان يجلس بجواره في المؤتمر الصحفي، إذ قال إنه في نظره المدرب الأفضل حتى الآن في مونديال قطر، حيث قال: “الركراكي أفضل مدرب في البطولة، رغم أن البعض قال إنه شاب، نتمنى له الأفضل لأنه يستحق الأفضل، ويخرج أفضل ما فينا”.

وبعد هذه الكلمات، كشف الركراكي مازحا بأنه يجب عليه الآن أن يشرك شاعر في التشكيلة الأساسية، بعد أن مدحه بطريقة رائعة أمام الصحفيين العرب والأجانب.