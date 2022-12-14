أكد الكاتب أحمد العرفج، أنه يتمنى فوز المنتخب المغربي اليوم على حساب فرنسا في نصف نهائي المونديال، لكنه يتمنى البطولة للأرجنتين.

وأضاف العرفج: “لو فازت الأرجنتين في كأس العالم ستكون السعودية بطل العالم في 2018 و 2022”.

وتابع: “لو التقت الأرجنتين مع فرنسا وهي اللي كسبت ستكون هزمت بطل 2018، والسعودية هزمت بطل 2022 -في إشارة لهزيمة الأرجنتين أمام الأخضر”، مضيفا: “وبطريقة غير مباشرة تكون السعودية هي بطلة العالم في 2018 و 2022”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل بعد بداية هزيلة في المجموعة الثالثة بالخسارة أمام المنتخب الوطني بنتيجة 1-2 ثم تصحيح الأوضاع بالفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة.