أكد الكاتب أحمد العرفج، أنه يتمنى فوز المنتخب المغربي اليوم على حساب فرنسا في نصف نهائي المونديال، لكنه يتمنى البطولة للأرجنتين.
وأضاف العرفج: “لو فازت الأرجنتين في كأس العالم ستكون السعودية بطل العالم في 2018 و 2022”.
وتابع: “لو التقت الأرجنتين مع فرنسا وهي اللي كسبت ستكون هزمت بطل 2018، والسعودية هزمت بطل 2022 -في إشارة لهزيمة الأرجنتين أمام الأخضر”، مضيفا: “وبطريقة غير مباشرة تكون السعودية هي بطلة العالم في 2018 و 2022”.
يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل بعد بداية هزيلة في المجموعة الثالثة بالخسارة أمام المنتخب الوطني بنتيجة 1-2 ثم تصحيح الأوضاع بالفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة.
د.العرفج: أتمنى فوز المغرب؛ لكن البطولة أتمناها للأرجنتين @Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية #فرنسا_المغرب #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/Z8FIX6kGSs
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 14, 2022
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