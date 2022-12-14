تمكن طالب ثانوية في جازان من ابتكار مشروعا يحوّل النفايات إلى أعمال فنية.

وذكر الطالب عبدالله الصالحي، أن هناك دراسة تؤكد أن نسبة النفايات ستزيد 70% بحلول 2050، في حين يمكن الاستفاة من 40% من هذه النفايات بتحويلها إلى أعمال فنية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أنه يحتاج لتكملة البرمجة للتطبيق، بجانب توفير صناديق للنفايات، مطالبا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتوفير مصانع لتعقيم هذه النفايات على أن يعمل في هذه المصانع المتطوعين.