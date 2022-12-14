قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة لسوق واقف قبل لقاء منتخب بلاده أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم في قطر.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، لحضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي، لدى وصوله مطار حمد الدولي، جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وجان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.