وثق مقطع فيديو، سجدة شكر للاعبي المغرب و تحية للجماهير بعد مشوار تاريخي في كأس العالم.
وكان الشوط الأول قد شهد تقدم فرنسا بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ثم حصد منتخب فرنسا الهدف الثاني في الدقيقة 79 من خلال اللاعب راندال كولو.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد ليواجه بذلك منتخب الأرجنتين في نهائي المونديال.
سجدة شكر للاعبي المغرب و تحية للجماهير بعد مشوار تاريخي في #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 @EnMaroc #francemaroc #FRAMAR #LesBleus #Qatar2022 #FIFAWorldCup #ديما_مغرب @equipedefrance pic.twitter.com/Bn0dNPLkHS
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
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