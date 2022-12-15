وثق مقطع فيديو، سجدة شكر للاعبي المغرب و تحية للجماهير بعد مشوار تاريخي في ‎كأس العالم.

وكان الشوط الأول قد شهد تقدم فرنسا بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ثم حصد منتخب فرنسا الهدف الثاني في الدقيقة 79 من خلال اللاعب راندال كولو.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد ليواجه بذلك منتخب الأرجنتين في نهائي المونديال.