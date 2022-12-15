وقال خليل البلوشي إنه قرر استغلال بطولة بحجم كأس العالم، لتقديم اعتذاره على نطاق واسع لجماهير منتخب الإمارات.

وبرر خليل البلوشي، بتعليقه على مباراة سابقة جمعت بين منتخبي الإمارات وقطر، في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وبعد تسجيل منتخب قطر هدفا عن طريق اللاعب حسن الهيدوس، علّق البلوشي بقوله “الهيدوس داس عليهم دوس”.

كما ذكر البلوشي أثناء التعليق على مباراة المغرب وفرنسا: “انتظرت الوقت المناسب في نفس الدور، ولكن في بطولة أكبر، أقدم اعتذاري للإمارات عما حدث سابقا”.

يذكر أن البلوشي يتولى التعليق على مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، عبر قنوات الكأس القطرية.