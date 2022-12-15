كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قسمة المعاش التقاعدي بعد وفاة الموظَّف.

وقال عبدالكريم الخضير:”إذا كان يقصد التقاعد؛ فلا شك أنه من الناحية الشرعية بسببه، ونماء عمله، فهو مما خلَّفه وتركه لورثته على حدٍّ سواء، لكن الأنظمة كما هو معروف تجعله لغير البالغين من الورثة، فمَن بلغ انتهى نصيبه، ومَن توظَّف انتهى نصيبه، ومَن تزوَّجت انتهى نصيبها، حتى يصل الحدُّ إلى أن ينتهي بكامله، هذا نظامهم”.

وتابع:”المؤمَّل أن يُعاد النظر في هذا النظام، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من عمله، وإنما هو هِبة من بيت المال، وأن للإمام أن يصرفه كيف شاء”، مشيرا:”المقصود أنه مهما قلنا فإنه ثمرة عمله، وهو مأخوذ من رواتبه السابقة”.