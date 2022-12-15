علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على قرار لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن للمحترفين، بتأجيل مباراة النصر أمام الشباب.

وقال مسلي آل معمر:”قدمنا اعتراضنا على قرار التأجيل وسنحافظ على حقوقنا حتى آخر لحظة، وأثناء وجودي في الرابطة لم تحدث أي خروقات للائحة”.

وتابع:”أحترم الأشخاص العاملين في الرابطة”، مضيفا:”إذا كانوا يمونون على مسلي فلايمونون على حقوق النصر”.

يذكر أن نادي النصر، رفض تأجيل مباراة الفريق أمام الشباب بالجولة 13، لعدم وجود مبررات تستدعي ذلك.