علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على قرار لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن للمحترفين، بتأجيل مباراة النصر أمام الشباب.
وقال مسلي آل معمر:”قدمنا اعتراضنا على قرار التأجيل وسنحافظ على حقوقنا حتى آخر لحظة، وأثناء وجودي في الرابطة لم تحدث أي خروقات للائحة”.
وتابع:”أحترم الأشخاص العاملين في الرابطة”، مضيفا:”إذا كانوا يمونون على مسلي فلايمونون على حقوق النصر”.
يذكر أن نادي النصر، رفض تأجيل مباراة الفريق أمام الشباب بالجولة 13، لعدم وجود مبررات تستدعي ذلك.
#برا_18 | مسلي آل معمر- رئيس نادي #النصر
قدمنا اعتراضنا على قرار التأجيل وسنحافظ على حقوقنا حتى آخر لحظة، وأثناء وجودي في الرابطة لم تحدث أي خروقات للائحة..وأحترم الأشخاص العاملين في الرابطة "واذا كانوا يمونون على مسلي فلايمونون على حقوق النصر"#SSC pic.twitter.com/SWYrzKkhwC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2022
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