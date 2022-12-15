كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعه بشأن طقس إجازة نهاية الأسبوع، قائلا:”طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس1444/5/21هـ إلى السبت 1444/5/23هـ على معظم المملكة”.

وأشار:”أجواء معتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات ومن تميل للبرودة إلى باردة فجراً وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة يميل للحرارة نهارا لطيفة”.

وتابع:”تزداد البرودة ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية، فاكشتوا نهارا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً أيام الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات”، لافتا:”الأمطار متوقع على الصمان وشمال الشرقية الخميس والمرتفعات الجبيلة”.