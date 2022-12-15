حدد وزير السياحة أحمد الخطيب، مهلة لأصحاب مرافق الضيافة والمستثمرين فيها، 3 أشهر، لتعديل أوضاعهم بشأن عمليات التفتيش.

وأعرب أحمد الخطيب، عن تطلعه وجميع الفريق الوزاري بأن يكون القطاع من أنجح القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة خصصت مبلغ 400 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف مواطن للعمل في قطاع السياحة المحلي، منهم 10 آلاف شاب وفتاة يتدربون حالياً خارج المملكة في عددٍ من أعرق مؤسسات التعليم الفندقي والسياحي على مستوى العالم.

وتابع أن الوزارة انتهت حتى الآن من تدريب 80 ألف شاب وفتاة، وهم مستعدون الآن للعمل في القطاع، وهي لا تزال ماضية لاستكمال العدد المستهدف.