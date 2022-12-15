وجد عدد من الأجهزة التجريبية للبطاقة والبصمة باتجاه نقطة الجوازات في المسار الخاص للطلاب بجسر الملك فهد.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تتم تجربة هذه الأجهزة في الفترة الصباحية في مسار الطلاب؛ بسبب عدم وجود زحام في الفترة الصباحية، وفق الزميلة “عكاظ”.

كما سيتم تطبيق هذه الأجهزة على كافة الكبائن في حال تم الانتهاء من تحديثات العبور، حيث أصبحت جميعها جاهزة للاستخدام، فيما يتوقع أن تخفف الأجهزة الذكية وقت الانتظار من 5 دقائق إلى 3 دقائق.

ووضعت تعليمات بجوار أجهزة المسح الذكي، وهي آلية استخدام الأجهزة في المسح الذكي، وتشمل تجهيز الجوال والتأكد من الاتصال بالإنترنت، وفتح تطبيق نفاذ واختيار خدمة التحقق المكاني، والضغط على زر المسح داخل التطبيق وتقريب الجوال إلى جهاز المسح الذكي، حيث سيتم إنشاء طلب للتحقق من الهوية لمغادرة المنفذ، وقبول الطلب واستكمال إجراءات التحقق من الهوية.