كشف مصدر في سوق الأعلاف المتكاملة، عن وجود فرق بين الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف السعودية والإنتاج الفعلي يصل إلى نحو 7.5 مليون طن، ما يعد طاقة إنتاجية معطلة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 11 مليون طن، في الوقت الذي لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 3.5 مليون طن، ما يرفع تكاليف الإنتاج المحلية.

وحول أبرز أسباب انخفاض استخدام الأعلاف المتكاملة من قبل بعض المربين مقارنة باستخدام الشعير والأعلاف التقليدية، بحسب “الوطن”.

وأثبتت الدراسات العلمية، أن استخدام الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41% مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما أن ذلك يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%.