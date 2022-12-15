أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن لزوجة المواطن رفع طلب استثناء للتسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه يمكن لزوجة المواطن رفع هذا الطلب من خلال التواصل مع مراكز الاتصال المعنية بالأمر، أو عبر التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي.

وتابعت أنه يتم دراسة أهلية المُستفيد في الضمان المطور بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى، مع الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي.