توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،الرياض والقصيم تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وشمالية شرقية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي ونصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.