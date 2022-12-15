كما يتم قياس الخدمات المقدمة خلال الفترات الحالية، لتطويرها لتصل إلى خدمات الأسنان، والغسيل الكلوي والأشعة، ومتابعة الحمل، داخل منزل المريض.

وتتضمن الرعاية الصحية المنزلية، تقديم الخدمات الطبية اللازمة في منازل المرضى المستحقين لهذه الخدمة، ومن ضمنهم كبار السن ومرضى الزهايمر، ومرضى السرطان ومرضى ما بعد العمليات الجراحية، وإصابات حوادث السيارات وإصابة الرأس، والتأهيل والعلاج الطبيعي لمرضى الجلطات، كما شملت الخدمة مرضى الصحة النفسية، وطريحي الفراش ومشاكل الجهاز التنفسي، ومرضى القسطرة البولية والأنبوب المعدي التغذوي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد. ومرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ومرضى القلب.

كما تشمل الخدمات العناية والوقاية بقرح الفراش، والعناية التلطيفية وتقديم خدمات العلاج الوريدي، وجلسات العلاج الطبيعي والعناية بالقسطرة البولية، وانابيب التغذية المعوية، كما يتم عمل التحاليل المخبرية التشخيصية والدورية، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تثقيف وتدريب المرضى ومرافقيهم على الممارسات الصحية.