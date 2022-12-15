كشفت شركة الفنار للإنشاءات (Alfanar)، عن توفر أكثر من (90) وظيفة إدارية وهندسية وتقنية، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس ، للعمل بفروع ومشاريع الشركة في مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل هي :

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف قانونية

– وظائف تقنية

– وظائف مساندة

– وظائف هندسية وفنية

– وظائف خدمة عملاء واستقبال

– وظائف أخرى متعددة

وأفادت بأن التخصصات المستهدفة كالتالي:

– المالية

– محاسبة

– القانون

– اقتصاد

– الهندسة (جميع التخصصات)

– التسويق

– المبيعات

– إدارة عامة، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع ومعرفة بقيّة الشروط من خلال الموقع .