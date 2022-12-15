يعد طبيب الأسنان من أهم الأطباء الذين يجب مراجعتهم بشكل دوري، وذلك لأهمية صحة الأسنان وتأثيرها على غالبية أعضاء الجسم كونها البوابة الأولى التي يمر منها الطعام والشراب بشكل دائم.

ويُنصح باختيار طبيب أسنان عالي الكفاءة، والاستمرار في زيارته على الدوام وعدم تغييره بآخر لاعتبارات تتعلق بتكلفة العلاج كمثال، حتى يُتاح للمريض اللجوء إليه وقت الحاجة، كما يجب اختيار طبيب الأسنان وفقاً لخبرته ومهنيته.

ويُخطئ البعض باختيار الأطباء الذين يعلنون عن تخفيضات أو علاجات بأسعار رمزية، كما يُنصح باختيار طبيب أسنان ذي شخصية لطيفة ومريحة نظراً لما يتخلله العلاج من آلام يصعُب تحملها دون دعم نفسي، والاختيار على أساس قرب المسافة.