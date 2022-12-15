أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هل يجوز قضاء الوتر بعد أذان الفجر أم ينتظر عند صلاة الضحى؟

وقال الشبل :”إذا كان الآذان يؤذن على الوقت فقد انتهى وقت هذا الوتر فيقضيه بعد ارتفاع الشمس، وإذا كان المؤذن يتعجل ويتقدم فله أن يصلي الوتر ركعة خفيفة ويرتب نفسه في قضاء حاجته حتى ما يفوته هذا الوقت المتبقي في آخر الليل “.