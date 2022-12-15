أصبح تطبيق الدردشة الأشهر عالميا، واتساب WhatsApp، في الفترة الأخيرة هدفا من قبل المخترقين لتنفيذ عمليات احتيال بنكية وسرقة بيانات شخصية وبيعها على الدارك ويب.

ويعتبر تأمين تطبيق واتساب WhatsApp واحدا من الإجراءات الضرورية التي يجب على كل مستخدم تفعيلها، نظرا لأن واتساب يحمل الكثير من البيانات المهمة والوثائق التي يتم ارسالها ضمن الرسائل وغيرها من البيانات المهمة.

وتتمثل الإجراءات الخاصة بالحماية لتأمين وحماية حساب واتساب هي: التحقق من التشفير ، حيث ستحتاج إلى مسح رمز QR ضوئيًا أو مقارنة الرمز الرقمي المكون من 60 رقمًا، فافتح الدردشة واضغط على الاسم ، ثم اضغط على التشفير لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

ويمكن أيضًا التحقق من التشفير عن طريق مقارنة الرمز الرقمي المكون من 60 رقمًا، كما يمنح تمكين التحقق بخطوتين على واتساب WhatsApp مستخدميه طبقة إضافية من الأمان، حيث تتطلب الميزات الاختيارية من المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام بالإضافة إلى OTP عند تنزيل التطبيق مرة أخرى على نفس الهاتف أو على هاتف آخر، كما يجب تعطيل النسخ الاحتياطية السحابية.