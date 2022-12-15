وفّر متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox، والمنافس الأقوى لجوجل كروم، ميزة تمكن المستخدمين من حفظ مواقع الويب كملفات PDF، وذلك ضمن الإصدار 108 المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد،

ويُشار إلى أن ميزة الطباعة كانت غائبة بشكل ملحوظ عن إصدار هواتف أندرويد من المتصفح، مما يعني أنه إذا كنت تريد حفظ موقع ويب كملف PDF، فستحتاج إلى استخدام متصفح آخر ، مثل جوجل كروم.

وقام متصفح فايرفوكس بإصدار Firefox 108 لإصلاح هذا عن طريق إضافة خيار لحفظ موقع ويب من اختيارك مباشرةً.

والجدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في شريط الأدوات ، وتحديد رمز المشاركة ، ثم النقر فوق “حفظ بتنسيق PDF”، وسيتم بعد ذلك حفظ ملف PDF .

