ستتولى فولكس فاجن وأودي وبورشه كفاءات إدارية جديدة ضمن هيكل أعمال سيوفر تحديد أولويات المجموعة مستقبلاً وتنفيذ أسرع على أرض الواقع، وذلك تحت إشراف الرئيس التنفيذي الجديد أوليفر بلوم.

ويُشار إلى أنه اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، ستكون فولكس فاجن مسؤولة عن الإنتاج والمشتريات، بينما أودي ستكون مسئولة عن المبيعات والجودة، وستتولى بورشه مسؤولية التطوير والتصميم.

وذكر بلوم: “أنه لطالما كانت الجودة الممتازة والتصميم الأيقوني من العلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن وعلاماتها التجارية، ستسمح لنا إدارة هذه الوظائف الرئيسية عبر العلامات التجارية بتكثيف تركيزنا”.

وفي السياق، قالت مجموعة فولكس فاجن “تحسينات مميزة في مضمون المنتج وجودته وتصميمه ستتحقق في السنوات المقبلة”.

والجدير بالذكر أن قرار وضع علامات فولكس فاجن و أودي و بورشه كقوى محركة رئيسية لعمليات مجموعة فولكس فاجن، يأتي بعد أن أعلنت عن خطة من 10 نقاط في سبتمبر، تهدف إلى تعزيز علاماتها التجارية على المدى الطويل.