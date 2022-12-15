دعت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي، الراغبين بالتقديم على وظائف لحديثي التخرج (رواتب تصل إلى 10,000 ريال).

وأوضحت الغرفة، أن المسمى الوظيفي هو: مشرف مبيعات، مشترطة: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات، المالية، التجارة)، حديث التخرج، اللغة الإنجليزية (ممتازة)، بينما المميزات: رواتب تصل إلى 10,000 ريال.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من أمس الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]