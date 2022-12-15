قامت أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال روسيا لعام 2015، برفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، للحصول على زيادة في النفقة التي يدفعها لها لإعالة طفلهما.

ويُشار إلى أن فويفودينا كانت على اتصال بفريق من المحامين البريطانيين في محاولة لتسوية نزاع مرير طويل الأمد حول مستقبل ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقال محامو فويفودينا خلال جلسة استماع في محاكم العدل الملكية في لندن، بأن المبلغ الشهري الذي يدفع وهو 1200 جنيه إسترليني (1500 دولار أمريكي)، لم يكن كافيا ووصفوا هذا المبلغ بـ”السخيف”، لافتين أن زوجها كان ثريًا.

والجدير بالذكر أن الملك السابق السلطان محمد الخامس لم يلتق أبدا بابنه، ويعتقد أنه لم يعترف قط بأن الطفل هو طفله، إلا أن فويفودينا تؤكد أن ابنها هو الوريث الذكر الوحيد للسلطان.