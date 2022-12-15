روى الدكتور سليمان اللحيدان مدير الدراسات بلجنة مكافحة المخدرات قصص مؤثرة لمدمنين مرت عليه خلال رحلة علاجهم.

َوتحدث الليحدان عن قصة مدمن توقف عن التعاطي والسبب محاولة ابنته الانتحار، مبيناً أن الأب كان مدمنا للمخدرات وكان لا ينتظم في البرنامج العلاجي الخاص به ولا يبالي به إلى أن حاولت ابنته الانتحار بسببه وبسبب معاناتها أمام صديقاتها وخجلها من كون ابيها مدمن فجاء الأب باكياً لي ولديه الرغبة الشديدة في العلاج من أجل ابنته “.

فيما روى موقف آخر لأم ابنها الوحيد أدمن المخدرات قائلة بوجع أن ابنها يتيم الأب وكان طموحها وأملها أن يكون المسؤول عن الأسرة ولكنه أصبح وجع الأسرة وهمها.

#كلام | في موقف مؤثر، مدمن يتوقف عن التعاطي والسبب محاولة ابنته الانتحار. #قناة_السعودية pic.twitter.com/IGLAqVMoVc — قناة السعودية (@saudiatv) December 14, 2022