كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن تباطؤ التضخم في المملكة خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022، بينما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر نفسه من 2022.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس:” أن ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي، جاء على أساس سنوي، بسبب الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 4.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5%.

ورصد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 4.7% متأثراً بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 5.4%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15.7%.

كما تأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.