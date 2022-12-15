اكتشف غواص زجاجة خضراء بـ داخلها سكين، والغريب في الأمر أنه وجد ملفوف على السكين ورقة طويلة مطوية ومثبتة بـ الخيط.

وظهر الغواص في مقطع فيديو، وهو يفتح الزجاجة ويخرج السكين بـ الخيط والورقة ويحاول قراءة الورقة المكتوبة بـ أحرف إنجليزية، ولكن الورقة قد أتلفت من المياه.

وذكرت تقارير، أن الورقة المطوية بهذا الشكل هو عبارة عن سحر مدفون في عمق البحر، فيما قال البعض عن هوية الغواص “هذا امريكي قناته مشهوره باليوتيوب شغلته يستكشف الأنهار والبحيرات من كثر ما يلقى سحر صار يتركه ولا يصوره”.