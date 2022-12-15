أوضح استشاري أول وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور سريع الدوسري، أسباب رعاف الأنف لدى الأطفال، ولماذا يكثر في فصل الصيف، لافتًا أن أكثر أسباب النزف عند الأطفال هو الجفاف.

وقال الدوسري خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” أن رعاف الأنف هو خروج الدم من الأنف وعندما تكون كمية الدم كبيرة يكون من خلف الأنف إلى الحلق .”

وأضاف:” أنه يكون من مقدمة الأنف ومن ثم يخرج من الحاجز الأنفي”, مُشيرًا إلى أن هذه النقطة معرضة للجفاف؛ مما يؤدي إلى جرح الأوعية الدموية .”

وتابع:” أن أحد أهم الأسباب المسببة للنزيف هو خروج الأطفال من المنازل وقد تكون دافئة إلى الخارج في الجو البارد .”

ومن جانبه، حذّر الدوسري من رفع الرأس للأعلى أثناء الرُعاف، واستخدم الثلج لإيقاف نزيف الأنف.

#صباح_السعودية | ما أسباب رعاف الأنف لدى الأطفال؟ ولماذا يكثر في فصل الصيف؟ البروفيسور سريع الدوسري يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/44zodrlP5h — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 15, 2022