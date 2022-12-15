لقت فتاة مصرعها في حادث سير قبل أيام من حفل زفافها أثناء شرائها أدوية لشقيقتها المريضة في محافظة بني سويف بمصر .

َواتشحت قرية الفتاة بالأسود حزناً على فراقها وشهد الجميع لها بالأدب وحسن الخلق، وغيبت الفرحة بين الأهالي ما بين طفل وشباب وفتاة وكل من يعرفها.

ونشر خطيبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نعيًا قال فيه: “يشهد الله أني لم أر منك إلا الخير والاحترام والأخلاق والقُرب من الله والالتزام، فراقك صعب والأصعب إنك هتوحشيني باستمرار والأصعب إنك نطقتي كلماتك الأخيرة ولفظتي أنفاسك الأخيرة بين يدي.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه”.