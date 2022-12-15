توفي الشاب الأردني محمد محمود كناني 19 عاما، في لواء بني كنانة بمحافظة إربد شمال الأردن، متأثرا بإصابات بليغة إثر سقوطه في خلاط معصرة زيتون.

وعملت فرق الإنقاذ لمدة ثلاثة ساعات متواصلة حتى تمكنت من إخراج الشاب من داخل خلاط الزيتون، لكن عند إخراجه كان بحالة يرثى لها.

وكانت الماكينات قد اخترقت جسده، رغم تواجد الدفاع المدني والمسعفين فور وقوع الحادث، بينما صرح مدير مستشفى اليرموك، أحمد العكور، إنه تم اتخاذ أقصى الإجراءات الطبية الممكنة لإنقاذ حياة الشاب، من خلال تدخلات جراحية قام بها 9 اختصاصيين وكادر فني وتمريضي معاون، إلا أنه فارق الحياة، بحسب “العربية.نت”.