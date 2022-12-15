وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، الإرهابي المدعو “إبراهيم البنا”، المعروف باسم “أبو أيمن المصري”.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، بأن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإبلاغ بأية معلومات عن “إبراهيم البنا”، لافتةً أنه قيادي كبير في تنظيم القاعدة، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأشارت إلى أن “البنا ” كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة الإرهابية، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم.