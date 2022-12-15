أكد المستشار القانوني محمد المحمود أن إصدار مبدأ قضائي حول بلاغات التغيب عن العمل هو انتصار للحق والعدالة مع العامل وصاحب المنشأة.

وقال المحمود :” في أحيان كثيرة يكون هناك مشاكل كثيرة بين العامل وصاحب العمل سواء حول المستحقات المالية وغيرها، فصاحب العمل يدفع احيانا بأن ليس في ذمته للعامل شئ لوجود بلاغ تغيب قام هو بتقييده لدى الجهات التنفيذية”.

وأضاف ” المبدأ القضائي يقول بأن بلاغ صاحب العمل عن تغيب العامل ليس دليلا وحجة على عدم استحقاق العامل لمستحقاته وهذا يعد انتصارا للعدالة “.