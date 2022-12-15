أعلنت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، شقيقة شيماء سبت، لأول مرة، عن حقيقة تلقيها مهر خيالي من رجل أعمال سعودي .

وقالت “سبت” خلال لقائها على برنامج “طارق شو “: أن العرض كان فترة BBM، حيث وصلني صورة شيك ونشرتها، وكان مكتوب الاسم اللي في الشيك”.

وتعجبت سبت، من إعادة نشر موضوع تلقيها مهر خيالي من رجل أعمال سعودي، مُشيرة إلى أن الموضوع من ألف سنة ثم يردون يقولونه، وأنها لم تقدم شكوى ضد كاتب الخبر.