أوضح المهتم بأسواق المال والتحليل المالي عبدالعزيز المعلوي، طريقة حساب القرض على الراتب.

وقال عبدالعزيز المعلوي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن بالنسبة للتمويل الشخصي لا يتجاوز 33.33% للموظفين على رأس العمل، بينما البطاقات الائتمانية تعجز من التمويل الشخصي فهي لا تتجاوز نسبة 33.3%، أما المتقاعدين لا تتجاوز نسبة 25%.

وأشار إلى أن بشكل عام لو حسبنا التزامات العميل فلابد ألا تتجاوز 45%، وفي حال التمويل العقاري ترتفع هذه النسبة ما بين 55% إلى 65%، مضيفًا أنه توجد جهات تمويلية تدعم الأفراد ذوي الدخل المنخفض لمن يقل راتبهم عن 5 آلاف ريال.

#صباح_السعودية | قبل الإقبال على أخذ قرض.. تعرَّف على طريقة حساب القرض على الراتب 👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Ex9DMT7D9Q — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 15, 2022