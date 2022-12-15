وثق مقطع فيديو غريب معركة ساخنة بين عروسين هنديين في الكوشة أمام المعازيم.

وأظهر الفيديو العروس والعريس واقفين على خشبة المسرح محاطين بأقاربهم، وعندما حانت لحظة تقطيع الكعك انقلب كل شيء لحلبة مصارعة.

وأوضح الفيديو محاولة العريس إطعام عروسته بالإجبار مما أدي إلى دفعها للخلف، فقامت بصفعه ليرد العريس ويعيد لكماتها بصفعات على وجهها، ويتحول الأمر بين العروسين إلى معركة من الهجمات العنيفة .

وَحاول الأقارب والمعازيم التدخل ووقف القتال لكن الأمور لم تهدأ حتى بعد أن فصلهم الطرفان عن بعض.