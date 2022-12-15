في واقعة نادرة، نجت امرأة أسترالية من الموت بأعجوبة بالغة بعدما سقطت من ارتفاع 4 كيلومترات.

وقالت إيما كيري، إنها كانت تحاول تحقيق رغبتها في القفز من جبال الألب، ولكن لم تسر الأمور كما كان مخططا لها، حيث لم تنفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، فسقطت على الأرض من ارتفاع أربعة كيلومترات.

وأضافت كيري” بقيت على قيد الحياة، لكني أصيبت بشلل الأطراف السفلى، واخبرني الأطباء بأنني لن أتمكن في المستقبل من المشي على قدمي، ولكن على الرغم من توقعات الأطباء، بدأ الإحساس يعود لساقيها وتعلمت المشي ثانية.

وتابعت: “أتذكر السقوط، وأتذكر اصطدامي بالأرض، وأتذكر اللحظة التي أدركت فيها أنني مشلولة، وكنت أعاني ألماً لا يطاق في جميع أنحاء جسمي”، مضيفة: “لقد تغيرت حياتي فعلا منذ تلك اللحظة”.