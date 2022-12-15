أوضح طبيب النساء والولادة الدكتور محمد إدريس، حقيقة المصطلح الشائع المنتشر حول ما يسمى بالحوض الضيق قبل الولادة.

وقال إدريس خلال مداخلة على “برنامج اليوم ” المُذاع على قناة الإخبارية:” أنه لا يوجد ما يسمى بالحوض الضيق قبل الولادة، لافتًا أنه مستحيل يشخص سيدة قبل الدخول في ولادة فعلية، أنها ستلد قيصري لأن الحوض ضيق.”

وأضاف:” من رحمة الله عز وچل أنه جعل تكوين عظام الحوض للسيدات تختلف عن الرجال”، مُشيرًا إلى أن الهرمونات التي تخرج عند الولادة تساعد بعض الغضاريف الموجودة في الحوض أن تتوسع وتنفتح بشكل كبير يساعد على خروج الجنين.”