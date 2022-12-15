خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جوائز مالية هائلة للمنتخبات الـ32، المشاركة بالمونديال، قدرت بـ440 مليون دولار.

و سيحصل الفائز في نهائي كأس العالم على مكافأة 42 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 30 مليون دولار، فيما يحصد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية 27 مليونا، وصاحب المركز الرابع 25 مليونا.

وكانت المنتخبات التي تأهلت لدور الـ16 حصلت على 13 مليون دولار، فيما حصدت المنتخبات التي حجزت مقعدها بدور الـ8 على 17 مليون دولار.

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد المقبل، بينما يأمل منتخب المغرب في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية حين يواجه منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل.