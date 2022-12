كشف إيلون ماسك، عن مقطع فيديو لرجل “مجنون” يُعتقد أنه طارد سيارة كان يستقلها طفله – قبل أن يعرقل مسار السيارة ويتسلق فوق غطاء محرك السيارة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة Twitter إن ابنه البالغ من العمر عامين، والمعروف باسم X ، تبعه مطارد يرتدي قناعا في لوس أنجلوس ليلة الثلاثاء – وهو يحاول الآن تعقب الرجل.

وشوهد المشتبه به يقود سيارة هيونداي بيضاء – قبل أن يلتقط هاتفه لتسجيل المواجهة بنفسه، فيما يُعتقد أن سائق ماسك صوره، ثم تم تحريكه باتجاه لوحة ترخيص السيارة، وكان هناك تبادل حديث قصير مع المطارد المزعوم – حيث بدا السائق وكأنه ينطق: “فهمت”.

Anyone recognize this person or car? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022