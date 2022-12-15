أخصائية: الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب (فيديو)

أكدت أماني الدوسري – أخصائية اجتماعية أن الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب.
وقالت الدوسري :” يكون البعض قاسي في عملية التعبير، أو لا يستطيعون أن يعبروا عن ردات الفعل بحيث يكون لديهم مشاعر داخليا ولكن لا يستطيعون التعبير عنها”.
وأضاف ” جفاف المشاعر من المشكلات النفسية التي تدمر العلاقات العاطفية، وأساس هذا الأمر التربية، فالشخص الذي لديه جفاف في مشاعره يرتبط هذا الأمر بطفولته وطريقة تربيته والبيئة التي نشأ فيها “.
#صباح_السعودية | أماني الدوسري – أخصائية اجتماعية: الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/1StJ9BJqIg
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 15, 2022
#صباح_السعودية | جفاف المشاعر من المشكلات النفسية التي تدمر العلاقات العاطفية.. تعرّف على أسبابه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/F8iMi1puEH
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 15, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً