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الخميس15 ديسمبر

أخصائية: الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب (فيديو)

منذ 28 دقيقة
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أكدت أماني الدوسري – أخصائية اجتماعية أن الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب.

وقالت الدوسري :” يكون البعض قاسي في عملية التعبير، أو لا يستطيعون أن يعبروا عن ردات الفعل بحيث يكون لديهم مشاعر داخليا ولكن لا يستطيعون التعبير عنها”.

وأضاف ” جفاف المشاعر من المشكلات النفسية التي تدمر العلاقات العاطفية، وأساس هذا الأمر التربية، فالشخص الذي لديه جفاف في مشاعره يرتبط هذا الأمر بطفولته وطريقة تربيته والبيئة التي نشأ فيها “.

 

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