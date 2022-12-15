أخصائية: الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب (فيديو)

أكدت أماني الدوسري – أخصائية اجتماعية أن الجفاف العاطفي يؤدي إلى أمراض نفسية كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب.

وقالت الدوسري :” يكون البعض قاسي في عملية التعبير، أو لا يستطيعون أن يعبروا عن ردات الفعل بحيث يكون لديهم مشاعر داخليا ولكن لا يستطيعون التعبير عنها”.

وأضاف ” جفاف المشاعر من المشكلات النفسية التي تدمر العلاقات العاطفية، وأساس هذا الأمر التربية، فالشخص الذي لديه جفاف في مشاعره يرتبط هذا الأمر بطفولته وطريقة تربيته والبيئة التي نشأ فيها “.