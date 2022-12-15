أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مزاد علني في ميناء الملك عبد العزيز على بضائع متنوعة وسيارات ، ويتم التسجيل في المزاد عن طريق الدخول على الموقع والاشتراك وسداد تأمين الاشتراك في المزاد.

ويتم التسجيل في المزادات التي يتم الإعلان عنها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق مجموعة من الشروط منها:

-أن يقوم المشترك بدفع ملبغ التأمين وقيمته خمسون الف ريال باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

-سداد كامل قيمة البضائع بعد ترسية المزاد بشكل مباشر ودفع عمولة السعي 2.5%.

-يجب على المتقدم أن يكون مسجل في الجمارك قبل الدخول في المزاد.

-يشترط على المشترك في المزاد أن يقوم بإخراج البضائع في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

-في حال تجاوز المدة يتم فرض رسوم على كل يوم.

في حال تجاوز المدة المسموح بها يتم عرض البضاعة للبيع مرة أخرى.