أزاحت فورد الستار رسميًا عن المحرك الصندوق الجديد “ميجازيلا” بعد أشهر من التشويق له، بسعة 7.3 لتر وقوة هادرة 615 حصان وعزم دوران 867 نيوتن متر، مع إمكانية استخدام المحرك الجديد في السيارات والشاحنات على حد سواء.

ويُشار إلى أن المحركات الصندوقية هي التي يمكن شراؤها بشكل منفصل ومستقل لتركيبها في السيارات أو الشاحنات، حيث تشتهر فورد ببناء بعض أفضل وأهم المحركات الصندوقية في العالم في مصنعها بولاية إنديانا الأمريكية.

من المتوقع أن يلقى محرك ميجازيلا الجديد معاملة مماثلة من شركات التعديل وأن نرى أرقام عزم وقوة مذهلة خلال الأشهر القادمة، وأن يقترب سعر المحرك الجديد من حوالي 10 آلاف دولار وأن يتوافر للطلب في الربع الثاني من 2023.

والجدير بالذكر أن شركات التعديلات تتلاهف وراء هذه المحركات لتحسين أدائها، وهو ما حدث بالفعل مع محرك جودزيلا مع تمكن شركة من زيادة قوته إلى 780 حصان.