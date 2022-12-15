أصبح منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي ينافس على ميدالية بتاريخ كأس العالم، بعد نجاحهم في الوصول لمرحلة الدور نصف النهائي بتاريخ كأس العالم .

وبعد الانتصار الكبير الذي حققه منتخب المغرب انعكس ذلك على تصنيفه العالمي، الذي سيعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد مونديال قطر مباشرة.

وأفاد موقع «football-ranking» المتخصص في تحديث تصنيف المنتخبات أن المغرب سيتغير مركزها لتصبح الـ11 بدلا من الـ22،في كأس العالم قطر 2022‪

الجدير بالذكر أن التصنيف الأفضل للعرب عالميَا كان من نصيب منتخب مصر، ففي 14 يوليو 2010 احتل منتخب مصر المركز التاسع عالميا، بفضل نتائجه في أمم أفريقيا بقيادة حسن شحاتة، وتمكنه من التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، فضلا عن سيطرة مصر الأفريقية منذ 2006 وحتى 2010 مع الجيل الذهبي للفراعنة.